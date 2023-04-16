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الأحد، 16 أبريل 2023 08:08 ص
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بحث عن صاحبها 40 يوما.. سائق أجرة أمين بالوادى الجديد يعيد 212 ألف جنيه لراكب

الأحد، 16 أبريل 2023 08:05 ص
بحث عن صاحبها 40 يوما.. سائق أجرة أمين بالوادى الجديد يعيد 212 ألف جنيه لراكب سائق أجرة أمين بالوادي الجديد
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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قضى السائق جمال نصوح وشهرته جمال المصرى مالك سيارة ميكروباص تعمل على خط سير الداخلة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد رحلة بحث استغرقت حوالي40 يوما من أجل الوصول إلى راكب ترك شنطة صغيرة تحت الكرسي الأخير بالسيارة وكان بها 212 ألف جنيه وجواز سفر وتبين أن الراكب من محافظة سوهاج ويعيش في الفرافرة.
 
بدأت الواقعة بعد أن عثر جمال، على تلك الحقيبة أثناء تنظيف السيارة وفوجئ بوجود مبلغ مالي كبير وجواز سفر ليبدأ على الفور رحلة البحث عن صاحبها واستعان بمسئولي إدارة مواقف الداخلة تحت إشراف سعيد السويسي مسئول الموقف حتى تمكن من الوصول إلى الراكب بعد مرور 40 يوم، وتعرف عليه من جواز السفر وتبين أنه من سوهاج ويعيش في مركز الفرافرة ويدعى عثمان، حيث كان غير مصدق أن أمواله ستعود إليه مرة أخرى وشكر السائق الأمين، مؤكدًا أن الأمانة هي صفة أهل الوادي الجديد ويمتازون بكرم الضيافة والترحاب.
 
الأموال بعد إعادتها
الأموال بعد إعادتها

سائق أجرة أمين بالوادي الجديد (1)
سائق أجرة أمين بالوادي الجديد 

سائق أجرة أمين بالوادي الجديد (2)
سائق أجرة أمين بالوادي الجديد 
 

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