انتشال جثث 3 عمال انهارت عليهم بيارة صرف صحى فى حلوان

عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الانقاذ البرى التابع للحماية المدنية بالقاهرة، من استخراج 3 عمال متوفين إثر انهيار بيارة صرف صحى عليهم عمقها 15 مترا وبعرض 2 متر وذلك اثناء إجراء إصلاحات بمنطقة حلوان كما أصيب 2 من رجال الحماية باختناق وتم نقلهم الي المستشفى لتلقى العلاج .

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الاهالى بانهيار بيارة علي عدد من العمال فى منطقة حلوان، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وتبين أنه أثناء قيام عمال بإصلاح ماسورة صرف صحي انهارت الحفر علي 6 عمال توفى منهم 5 وأصيب أخر نقل الي المستشفى ،بعدما بذل رجال الإنقاذ جهودا كبيرة لانتشالهم بعد مواجهة صعوبة بالغة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.