المشدد 3 سنوات لفتاة وغرامة 50 ألف جنيه لحيازتها مخدر الحشيش بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهمة"ف.ر.ق" 28 سنة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامها بإحراز كمية من مخدر الحشيش لتوصيلها إلى أحد الأشخاص بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات عن قيام المتهمة باستلام كمية من الحشيش المخدر من مطار سوهاج لتوصيلها إلى أحد الأشخاص داخل البلاد وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهمة وبحوزتها عدد 6 قطع من الحشيش وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "م.ش.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين، كما عاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه لاتهامه بإحراز بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 10طرب من الحشيش و12 لفافة من الهيروين و10 أكياس من الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.