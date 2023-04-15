السجن المشدد 15 سنة لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح ناري بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ش.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين، كما عاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه لاتهامه بإحراز بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج.