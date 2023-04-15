السجن المشدد 15 سنة لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح ناري بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ش.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين، كما عاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه لاتهامه بإحراز بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين أحمد محمد متولي وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.
تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 10طرب من الحشيش و12 لفافة من الهيروين و10 أكياس من الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
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