المؤبد لسائق والسجن 3 سنوات لـ3 آخرين لتعاطيهم مخدر الحشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار وحيد صبرى عبد المنعم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد، والمستشار محمد عبد العزيز مدكور، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى، ومصطفى حسان، حضوريا بتوكيل للمتهمين الثاني والثالث وغيابيا للأول والرابع ، اولا بمعاقبة المتهم " ش.ع.ر" بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية ، ثانيا بمعاقبة كل من " ك.ح.ف" و " م.ر.أ" و " ع.ال.ح" بالسجن المشدد 3سنوات وغرامة 10 الف جنيه والزمتهم بالمصاريف الجنائية ،لاتهامهم بتعاطي المخدرات

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 6709 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة برج العرب ، يفيد بضبط المتهمين لتعاطيهم مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب ، أنه علي اثر تلقي قسم شرطة برج العرب بلاغا في القضية رقم 1707 لسنة 2022 جنايات قسم برج العرب ، انتقلت قوة أمنية من القسم ،الي تواجد المتهم الأول " ش.ع.ع" سائق ميكروباص ، وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 2 قطعة حشيش وبمواجهة أقر باجرازة المواد المخدرة للاتجار وأن المتهمين كل من " ك.ح.ف" عامل و " م.ر.ا" سائق و " ع.ال.ح" عامل ،الي تعاطيهم جميعهم مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ، وثبت بتقرير المعمل الكيميائي، أن القطعتين المضبوطتين بحوزة المتهم الأول لمخدر الحشيش، وزنت 17.42 جراما ، وثبت من تقرير مركز السموم بمستشفي الجامعي الرئيسي، إيجابية العينه المأخوذة من المتهمين لمخدر الحشيش، وقررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهمين.