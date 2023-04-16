الكركديه على الإفطار.. يستخدم كعلاج لطرد الديدان ومسكن للآلام

الكركديه أحد أهم المشروبات التى يكثر تناولها خلال شهر رمضان بجانب طعام الإفطار، فهو يقلل الشعور بالعطش بعد صوم ساعات طويلة و يساعد على التحكم فى مستوى ضغط الدم.
حول ذلك تشير دراسة هندية نشرتها شبكة تايمز نيوز ناو إلى أن الكركديه أحد المشروبات العشبية والصحية والمفيدة للجسم، حيث يستخدم كعلاج لطرد الديدان كما أنه مسكن للألام، ويخفض من ضغط الدم المرتفع لمن يعانون من ارتفاعه ويزيد من سرعة دوران الدم.
توضح الدراسة أن "الكركديه يساهم فى قتل ميكروبات المعدة نظرا لأنه مشروب حمضى ومن خواصة تنشيط الهضم لذلك فهو مفيد فى حالات فقدان الشهية وسوء الهضم وكذلك مفيد لعضلة القلب".
وبحسب الدراسة: "يفيد الكركديه فى علاج نزلات البرد والزكام نظرا لأنه يحتوى على فيتامين C لذلك ينصح بتناوله لمن يعانون من التهاب المفاصل والروماتيزم والنقرس وغيرها من المشاكل الصحية الخاصة بصحة العظام، كما أنه مشروب رمضانى مفيد نظرا لأنه يقلل الشعور بالعطش، وكذلك تقليل نمو الخلايا السرطانية".
الكركديه على الإفطار.. يستخدم كعلاج لطرد الديدان ومسكن للآلامالأحد، 16 أبريل 2023 04:00 م
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الكركديه أحد أهم المشروبات التى يكثر تناولها خلال شهر رمضان بجانب طعام الإفطار، فهو يقلل الشعور بالعطش بعد صوم ساعات طويلة و يساعد على التحكم فى مستوى ضغط الدم.
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