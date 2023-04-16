اليوم السابع
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الأحد، 16 أبريل 2023 02:31 م
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القبض على المتهمين بقتل سائق وإصابة ميكانيكي في الوراق

الأحد، 16 أبريل 2023 02:15 م
القبض على المتهمين بقتل سائق وإصابة ميكانيكي في الوراق قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهمين بقتل سائق تاكسي وإصابة ميكانيكي، وتبين أن خلافات بين القتيل والمتهمين دفعتهم لارتكاب الجريمة  وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل سائق تاكسي وإصابة ميكانيكي أعلى الطريق الدائري نتيجة إطلاق النار عليهما في الوراق، وبإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص أطلقوا النار على سائق التاكسي نتيجة خلافات بينهم، مما أسفر عن مقتله، بينما أصيب ميكانيكي كان بصحبته لصيانة سيارته.
 
تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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