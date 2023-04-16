الغرفة التجارية بكفر الشيخ: توفير ملابس العيد فى معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد المهندس حاتم عبدالعفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أنه سيتم توفير ملابس العيد فى معارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة، تتراوح مابين 20 لـ 30%، واستمرار معارض أهلا رمضان بمدن محافظة كفر الشيخ، لمدة 10 أيام بعد عيد الفطر المبارك.

وقال عبد الغفار أنه يتابع توفير السلع الغذائية وياميش رمضان، إضافة للمخبوزات بمعارض أهلا رمضان، مؤكداً أن كافة المواد الغذائية متوفرة إضافة للحوم والاسماك، موجها الشكر للتجار والشركات المشاركة، لحرصها على توفير السلع، إضافة للالتزام بالتخفيضات التى تراوحت مابين 20 ل 300%.

وأضاف عبدالغفار، لـ " اليوم السابع"، أنه جرى مخاطبة الهيئة العامة للبترول لزيادة كميات السولار الوارد للمحافظة، لأن محافظة كفر الشيخ محافظة زراعية تحسبا لموسم حصاد القمح، إضافة لتعميم نسبة العجز الواردة للشركة من الهيئة على الوكلاء بنفس النسبة دون التمييز وكيل عن الآخر لتحقيق العدالة فى التوزيع، كما جرى إرسال مقترح زيادة ساعات العمل بالشركة بحيث تتيح لمتعهدى النقل بنقل أكثر من مرة فى اليوم الواحد وذلك لوجود عجز في السيارات .