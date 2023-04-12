الغرفة التجارية بالإسماعيلية تعلن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

أعلن المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، انه بدءً من اليوم الأربعاء، سيتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية ولمدة 5 أيام.
جاء ذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 109لسنه 2023، الصادر في 7 ابريل 2023، بشأن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية للدورة 2023/ 2027، وكذلك طبقا للقرار رقم 111لسنه 2023، بتعديل موعد تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارات الغرفة التجارية، ليصبح غدا 12 أبريل بدلا من الخميس 13 أبريل.
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