اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب داخل أحد المحال في الغربية

الأحد، 16 أبريل 2023 08:49 م
السيطرة على حريق نشب داخل أحد المحال في الغربية حريق - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بأحد المحال بشارع سعد زغلول بمدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، دون حدوث إصابات ، وذلك بسبب ماس كهربائي.
 
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع سعد زغلول بمدينة زفتى بنشوب حريق داخل أحد المحال التجارية الشهيرة، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق قبل امتداده إلى المحال المجاورة ودون وقوع إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 

 


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