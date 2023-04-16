السيطرة على حريق بمحلات فى أحد الشوارع التجارية بالفيوم دون إصابات

الفيوم - رباب الجالي

اندلع حريق هائل فى عدة محلات تجارية متلاصقة فى شارع العريان التجارى المتفرع من شارع مصطفى كامل بمدينة الفيوم، اليوم الأحد، حيث كان الشارع مكتظًا بمئات المواطنين الذين يتوافدون عليه لشراء ملابس العيد سواء لهم أو لأطفالهم، حيث تسبب ماس كهربائى فى اشتعال النيران فى أحد المحال وامتدادها للمحال المجاورة.

وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، حيث جرى إخماد النيران قبل أن تمتد لباقى المحال، أو المنازل.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالى بنشوب حريق هائل فى محال تجارية بشارع العريان بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، إثر حدوث ماس كهربائي.

وعلى الفور هرع رجال الإطفاء وسيارات الحماية المدنية إلى مكان نشوب الحريق، حيث جرى إطفاء النيران قبل أن تمتد إلى باقى المحال والمنازل بالمنطقة، وذلك دون وقوع أيّة خسائر فى الأرواح البشرية أو إصابات، كما جرى تبريد النيران تجنبًا لاشتعالها من جديد.

وتبينّ من المعاينة الأولية للمحال التى نشب بها الحريق أن ماس كهربائى كان السبب فى اندلاع النيران ثم امتدت إلى باقى المحال، بينما تم السيطرة عليها فورًا.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.