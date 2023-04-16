جهود مكثفة لاستخراج 3 عمال انهارت عليهم بيارة فى حلوان.. صور

كتب: عبد الرحمن سيد

يستكمل رجال الإنقاذ البرى التابع للحماية المدنية بالقاهرة، جهودهم لاستخراج 3 عمال، إثر انهيار بيارة صرف صحى عليهم عمقها 15 مترا، وبعرض 2 متر، وذلك أثناء إجراء إصلاحات بمنطقة حلوان.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى، بانهيار بيارة على عدد من العمال فى منطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وتبين أنه أثناء قيام عمال بإصلاح ماسورة صرف صحي، انهارت الحفر عليهم، ويكافح رجال الإنقاذ لانتشالهم وسط صعوبة بالغة، وجارى عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.