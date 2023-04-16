السياحة: عودة شواطئ البوريفاج للخدمة وبداية عمل "أبوقير الشرقى" بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، استعدادات الاحتفال بعيد شم النسيم ، حيث تستعد الشواطئ ويجرى العمل علي قدم وساق لإستقبال زوار ومحبي الإسكندرية، فمن المعروف أن شم النسيم هو البروفة النهائية لشواطئ الإسكندرية لاستقبال الموسم الصيفي.

وبناء علي توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استعدت شواطئ الإسكندرية لإستقبال صيف 2023 ، من خلال عودة شواطئ البوريفاج للخدمة بعد أن توقفت عن استقبال روادها بسبب أعمال نفق السادات، وبعد افتتاح النفق تم دخول شواطئ البوريفاج وجزيرة الدهب وافلاطون للخدمة مرة أخرى برسم دخول خمسة وعشرون جنيه للفرد.

وكذلك بداية العمل بشاطئ أبوقير الشرقى المميز، بعد طرحه بالمزاد العلني و ترسيته ليكون تحت إشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف و تحدد رسم دخول الشاطئ بتذكرة يبلغ سعرها خمسة عشر جنيه للفرد مقابل الحصول علي كرسي وشمسية و استعمال دورة المياة وغرفة خلع الملابس مجانا.

كما تم التأكد من جاهزية شواطئ القطاعين الشرقي والغربي والتأكد من توافر وصيانة معدات الشاطئ من شماسي وكراسي، ورفع كفاءة دورات المياه و غرف تغيير الملابس، وتحسين واستكمال مستوي المشايات بالشواطئ للتسهيل علي ذوى الهمم وكبار السن للوصول إلي مياه البحر كما تم التأكيد علي دخول ذوى الهمم مجانا كافة الشواطئ طبقا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والتأكيد من وجود الإذاعات الداخليه والتى لعبت دورا كبيرا فى الصيف الماضى فى إعادة الأطفال المفقودين إلى ذويهم وكذا إصدار التحذيرات للمصطافين عند ارتفاع الأمواج.

وتم التأكيد علي الاهتمام بمنظومة الإنقاذ، وتواجد أبراج المراقبة ورفع كفاءة المنقذين، واستكمال الخطوط العائمة، ونظافة الشواطئ وتوافر حاويات القمامة بالقرب من المصطافين للمحافظة علي نظافة الشاطئ.

و التأكد من جاهزية منظومة الحجز الالكترونى والتي نجحت بشكل كبير فى الصيف الماضى فى تقليل الازدحام أمام بوابات الشواطئ ، التأكيد علي استمرار تواجد المفتشين علي الشواطئ الأمر الذى ساعد فى تحقيق الانضباط علي شواطئ الإسكندرية طوال العام الماضي.

وكذلك متابعة الإصلاحات في كافة الشواطئ سواء المؤجرة ، أو الشواطئ التى تديرها المحافظة، والتي لا تتوقف بها الإصلاحات نظرًا لتواجد العمال بصفة مستمرة لإصلاح التلفيات وإعادة الأوضاع كما كانت و للأفضل ،مع رفع كفاءة بوابات الشواطئ وصيانة أكثر من خمسمائة شمسية لتكون جاهزة وبحالة جيدة لإستقبال الرواد

اخيرا أكدت الإدارة المركزية علي استعداد منظومة الشكاوى لاستقبال كافة الشكاوى والإستفسارات والعمل علي حلها بأسرع وقت.