الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من "سيلفا كير" بشأن الأوضاع فى السودان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً من رئيس جنوب السودان سيلفا كير للتباحث حول الأوضاع الراهنة في السودان.
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من "سيلفا كير" بشأن الأوضاع فى السودانالأحد، 16 أبريل 2023 01:17 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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