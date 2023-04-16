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الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من "سيلفا كير" بشأن الأوضاع فى السودان

الأحد، 16 أبريل 2023 01:17 م
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من "سيلفا كير" بشأن الأوضاع فى السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً من رئيس جنوب السودان سيلفا كير للتباحث حول الأوضاع الراهنة في السودان.
 
 

الرئيس السيسي

جنوب السودان

السودان

اليوم السابع بلس

سيلفا كير

أحداث السودان



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