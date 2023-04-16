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الداخلية تأذن لـ84 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. الأسماء

الأحد، 16 أبريل 2023 10:39 ص
الداخلية تأذن لـ84 شخصا بالتجنس بجنسيات أجنبية.. الأسماء وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب ــ محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ 84 شخصا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
 
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
 
 كما نشرت الجريدة قرار برفض طلب محمد عبد الله عطيو الفرا "فلسطيني" اكتسابه الجنسية المصرية تبعًا لوالدته المكتسبه الجنسية المصرية لدواع أمنية، ورفض طلب عماد عليان على عليوة "فلسطيني" اكتسابه الجنسية المصرية تبعًا لوالدته المكتسبه الجنسية المصرية لدواع أمنية.
 
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الجنسية المصرية

القانون رقم 26 لسنة 1975

فلسطيني

جنسية أجنبية

وزارة الداخلية



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