اليوم السابع
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التخطيط: 36 قرية تستفيد من مشروعات حياة كريمة بمحافظة القليوبية

الأحد، 16 أبريل 2023 11:00 م
التخطيط: 36 قرية تستفيد من مشروعات حياة كريمة بمحافظة القليوبية ارشيفية ـ وزاره التخطيط
كتبت أسماء أمين

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كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن  عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة القليوبية والتى تصل لـ 36 قرية ، وبلغ عدد المستفيدين 538 ألف نسمة.
 
وأوضح التقرير، أن  أهم المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية التي تم تنفيذها من خلال مبادرة مبادرة حياة كريمة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 7 وحدات إجتماعية، 9 مجمعات خدمات زراعية، 6 نقاط اسعاف، 25 وحدة صحية، مستشفى مركزي، 396 فصل دراسي، 63 مدرسة، إلى جانب إنشاء  مركز تنمية أسرة، 6 محطات مياه شرب، 36 مشروع صرف صحي، 3 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 28 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 28 مركز شباب، 9 مجمعات خدمات حكومية، 23 مكتب بريد، 6 نقاط شرطة، 4 نقاط إطفاء، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 178كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 700كم، وإنشاء 20 كوبري ري، 2 سوق، 3 مواقف، علاوة على 36 مشروع كهرباء. 
 
ما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القليوبية بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 6,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 61%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 870 مليون جنيه بنسبة 8%، ويخص قطاع البترول والثروة المعدنية 796 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع التنمية المحلية 639,4 مليون جنيه بنسبة 6%، أما قطاع التعليم قبل الجامعي فيخصه 218,1 مليون جنيه بنسبة 2%، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 1,6 مليارجنيه بنسبة 15%. 
 
 
 

 


حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

محافظة القليوبية

مبادرة حياة كريمة

التنمية المستدامة



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