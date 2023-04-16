"البترول البحرية" تنفذ أعمال تركيب منصة بحرية بحقل غرب البرلس لزيادة إنتاج الغاز

كتبت -مروة الغول

نجحت شركة خدمات البترول البحرية، إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، في الحصول على أمر إسناد لتنمية حقل غرب البرلس البحري التابع لشركة غرب البرلس للبترول، وذلك في إطار العمل وفقا لرؤية جديدة تستهدف تعظيم حصة السوقية في مجال الإنشاءات البحرية.

وستقوم شركة خدمات البترول البحرية بتنفيذ أعمال تركيب 2 منصة بحرية وإنزال خطين بحريين أقطار 8 و14 بوصة، وذلك بحقل غرب البرلس البحري.

وتستهدف شركة غرب البرلس للبترول من المشروع تعظيم إنتاجها من الغاز في حقل غرب البرلس البحري، ويأتي إسناد المشروع تأكيدا لنجاحات شركة خدمات البترول البحرية الأخيرة في المشروعات البترولية وعلى رأسها مشروع تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي لشركة بتروجلف مصر.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أشاد بنتائج أعمال شركة خدمات البترول البحرية في مجال الإنشاءات البترولية البحرية، ودورها الكبير في تنفيذ أهداف وزارة البترول والثروة المعدنية في ضوء التنامي الملحوظ لمشروعات القطاع في مجالات البحث والإستكشاف، وتعزيز الأنشطة البترولية، وإرتفاع معدلات الإنتاج المحلي في مواجهة التحديات العالمية.

ووجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بانهاء تنفيذ المشروعات المسندة لتعجيل الإنتاج في الحقول العاملة،والتوسع في إبرام المزيد من الشراكات مع الكيانات البترولية في السوق المحلي والإقليمي،مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لـلشركة كأحد أهم الكيانات الإستراتيجية البترولية الوطنية للإستمرار في الإسهام في تعظيم القدرات الإنتاجية لقطاع البترول المصري .

واستعرض المهندس عمرو بدوى رئيس الشركة، نتائج أعمال شركة خدمات البترول البحرية، مشيراً إلى أن PMS قد قامت بتوقيع 91 تعاقداً بقيمة 339 مليون دولار، موضحاً أن شركة خدمات البترول البحرية إرتكزت على معايير أساسية في تحقيق أهدافها،تضمن الإستدامة وتعظيم القيمة المضافة، وتمثلت في تطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية، والإلتزام بالمعايير الدولية للجودة والصحة والسلامة المهنية، والتنمية البشرية، وتشجيع البحث العلمي، والتحول الرقمي، وفتح أسواق جديدة للعمل، وتطوير ورفع كفاءة الأصول، وزيادة إمكانات وحدات الشركة البحرية،والتوسع في مجال الأعمال.

وأشار المهندس عمرو بدوي بأن شركة خدمات البترول البحرية، قد إستطاعت إنهاء العديد من المشروعات القومية الإنتاجية، ويأتي على رأسها مشروع تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي GNN لشركة بتروجلف مصر، ومشروعي تنمية حقل كاموس 3 A المرحلة وإصلاح خط الغاز البحري الرئيسي لشركة شمال سيناء للبترول، ومشروع تنمية حقول جنوب شرق الحمد وشمال عامر للشركة العامة للبترول، والعديد من المشروعات الأخرى، كما تمكنت من الحصول على نصيب كبير من الأعمال، حيث تم إسناد مشروعي تنمية حقلي شمال صفا وأكتوبر التابعين لشركة جابكو، ومشروع تنمية حقل كاموس 3 B التابع لشركة شمال سيناء للبترول، ومشروع تنمية حقل البتريكو التابع لشركة بتروبل .