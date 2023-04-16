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الأمم المتحدة: مقتل 3 من موظفى برنامج الغذاء العالمى فى اشتباكات دارفور

الأحد، 16 أبريل 2023 02:34 م
الأمم المتحدة: مقتل 3 من موظفى برنامج الغذاء العالمى فى اشتباكات دارفور فولكر بيرتس
كتب: أحمد جمعة

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أدان الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية (يونيتامس) فولكر بيرتس، بشدة، الهجوم على موظفي الأمم المتحدة والأصول الإنسانية في دارفور.

وأكدت البعثة الأممية في السودان عبر بيان لها، الأحد، مقتل ثلاثة موظفين من برنامج الأغذية العالمي في اشتباكات اندلعت في كبكابية بشمالي دارفور يوم أمس السبت أثناء قيامهم بواجباتهم.

وقال المبعوث الأممي لدى السودان عبر "تويتر":  أشعر بالانزعاج الشديد من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات أصابت منشآت الأمم المتحدة ومبانٍ إنسانية أخرى، بالإضافة إلى تقارير عن نهب مباني الأمم المتحدة وغيرها من المباني الإنسانية في عدة مواقع في دارفور. تُخِلّ أعمال العنف المتكررة هذه بعمليات توزيع المساعدة المنقذة للحياة، ويجب أن تنتهي.

وأكد أن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والعمال المتعاقدين لديها تعتبر أمرا بالغ الأهمية، مشيرا إلى أنه عندما تحدث مثل هذه الحوادث، فإن النساء والرجال والأطفال الأكثر احتياجا إلى المساعدة هم من يعانون أكثر من غيرهم.

وحث المبعوث الأممى لدى السودان جميع الأطراف على احترام التزاماتها الدولية، بما في ذلك كفالة سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وجميع العاملين في المجال الإنساني واحترام سلامة المباني والأصول، مضيفا "المدنيون والعاملون في المجال الإنساني ليسوا هدفا".

 

 

 

 

 


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