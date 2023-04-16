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إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على طريق دسوق كفر الشيخ

الأحد، 16 أبريل 2023 12:45 م
إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على طريق دسوق كفر الشيخ حادث تصادم - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق كفر الشيخ دسوق الجديد، عدة مرات أثناء سيره، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.
 
تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، يفيد بوصول 8 أشخاص مصابين بإصابات مختلفة، جميعهم مقيمين بمركز فوه، لانقلاب سيارة ميكروباص، لعدة مرات على طريق كفر الشيخ دسوق، الدولى الجديد، والذى لم يجر العمل به بشكل رسمى، وجرى غلقه فى الفترة الماضية عدة مرات بسبب تكرار الحوادث والأعمال الإنشائية التى تجرى بالطريق، من قبل أجهزة الحكم المحلى وإدارة المرور.
 
 

كفر الشيخ

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