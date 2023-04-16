إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على طريق دسوق كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق كفر الشيخ دسوق الجديد، عدة مرات أثناء سيره، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.