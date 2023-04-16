إصابة 3 أشخاص فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 3 أشخاص بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد، مساء اليوم الأحد؛ إثر تعرضهم لوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل من طابق واحد في قرية بني شبل التابعة لمركز الزقازيق ب محافظة الشرقية ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزي وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا، يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزي، بوصول 3أشخاص، مقيمين في قرية بني شبل التابعة لمركز الزقازيق، مصابين بحروق في أنحاء متفرقة بالوجه والذراعين والطرفين السفليين وأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين، إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز في منزل من طابق واحد في قرية بني شبل التابعة لمركز الزقازيق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم ومغادرتهم المستشفى بعد تحسن حالتهم.