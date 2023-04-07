إصابة طالب بطلق نارى فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بالبلينا جنوب سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سواج، بين طرفين بسبب خلافات الجوار، وتم ضبط من المشاركين فيها من بينهم مصاب بطلق نارى بالذراع الأيمن وتم نقله للمستشفى المركزى، وتم نقل المصاب للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بناحية منطقة الساحل القبلى بين طرفين وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها والسلاح المستخدم في الواقعة وتم ضبط المتهم وتم التحفظ عليهما بمركز الشرطة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوجود مشاجرة ومصاب بناحية الساحل قبلي دائرة مركز البلينا وبالانتقال والفحص حيث تبين أن طرفيها كل من " طرف أول " حسني ا ا ا ا 17 سنة طالب مصاباً " بطلق ناري بالذراع الأيمن وتم نقله لمستشفي البلينا المركزي.

وبين " طرف ثان "عيد ح ع ح 33 سنة عامل أجري الطرفان يقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية آلية وبسؤالهما أفادا بتبادل الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر وأتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.