إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بالمنوفية

أنقذت العناية الإلهية شخصين من الموت، عقب حادث مروع بمطلع كوبرى طوخ طنبشا العلوى بالطريق الزراعى، بين سيارتين ملاكى وأخرى نقل، تم نقلهم إلى مستشفى بركة السبع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بوقوع حادث تصادم مروع اليوم بمطلع كوبرى طوخ طنبشا العلوى بالطريق الزراعى اتجاة القاهرة ونتج عنه إصابة شخصين وتدمير سيارة نقل

بالانتقال والفحص تبين أن السياره قيادة،" س ح، م “ مقيم المنصوره تحمل لوحات معدنية رقم 9638 والمقطورة التى تدمرت جراء وقوع الحادث، ” س ف ز" وتحمل لوحات معدنيه رقم 6457 تحولت إلى أجزاء مهشمة، والسياره كانت قيادة السائق “ ا، م، ا" البلغ من العمر43 عاما ومقيم مقيم المنصورة كما تبين اصابة التباع ويدعى “ م، م، ع، ا" 23 عاما مقيم العامرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بركة السبع العام،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.