أوكرانيا وليتوانيا تناقشان إنشاء محكمة خاصة للتحقيق مع روسيا

ناقش المدعى العام الأوكرانى أندرى كوستين ورئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسودا والمدعية العامة الليتوانية نيدا جرونسكين إنشاء محكمة خاصة للتحقيق مع روسيا فى عدوانها العسكرى المستمر على كييف والذى بدأ 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية السبت عن بيان مكتب المدعى العام الأوكرانى القول أن كوستين أكد إنشاء محكمة خاصة لروسيا هو الآلية الأكثر فاعلية لمحاسبة القيادة الروسية على الجرائم الدولية الأساسية، وفى هذا الصدد، فإن دعم ليتوانيا لهذه المبادرة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة مهم للغاية بالنسبة لأوكرانيا.

وأعرب كوستين عن امتنانه لليتوانيا لتقديم دعمها المستمر، سواء فى الحرب من أجل الاستقلال أو فى النضال من أجل العدالة.

وفى غضون ذلك، أكد نوسودا للجانب الأوكرانى أن ليتوانيا ستواصل دعمها النشط لمفهوم أوكرانيا فيما يتعلق بإنشاء محكمة خاصة للتحقيق فى جريمة العدوان الروسية ضد أوكرانيا.

وشدد رئيس ليتوانيا على أنه يجب على كل من ارتكب جرائم فى أوكرانيا أو أصدر أوامر بارتكابها المثول أمام المحكمة.

والجدير بالذكر أنه فى 4 مارس 2023، وقع المدعون العامون للدول الأعضاء فى فريق التحقيق المشترك (JIT) اتفاقية لإنشاء المركز الدولى لمحاكمة جرائم العدوان الروسية فى لاهاى، ليبدأ عمله هذا الصيف.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.