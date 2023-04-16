أوكرانيا تعلن مقتل مدنيين في قصف روسي.. وموسكو تصفي أكثر من 335 جنديا

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أعلنت أوكرانيا مقتل مدنيين في قصف القوات الروسية بلدة (سنيوريفكا) التابعة للإقليم في أخر 24 ساعة.. بينما أعلنت موسكو تدمير 4 مسيرات أوكرانية، وتخريب وتدمير 3 مستودعات ذخيرة، وتصفية أكثر من 335 جنديا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي الإطار.. أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم ميكولايف الأوكراني فيتالي كيم- في تصريح، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم- أن القوات الروسية قصفت بلدة سنيوريفكا التابعة للإقليم في أخر 24 ساعة، مما أسفر عن مقتل اثنين من الشبان.

وقال كيم إن بلدة سنيوريفكا تعرضت لنيران العدو في الساعة 2:20 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم أمس، واستخدم الروس أنظمة صواريخ (S-300)، وفي إحدى البلدات، قُتل شابان من مواليد 2005. كما تسببت مقذوفات الروس في إلحاق أضرار بمنازل سكنية ومؤسسة تعليمية ومؤسسة خاصة".

وأضاف المسئول الأوكراني: "في سنيوريفكا، لحقت أضرار بمؤسستين تعليميتين ومنازل سكنية ومستشفى وقاعة ثقافية، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حسب البيانات الأولية.

بدورها.. أعلنت دائرة حرس الحدود الأوكرانية- في بيان، نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، اليوم- أن حرس الحدود الأوكراني قام بتدمير طائرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد -136'' تابعة للقوات الروسية في منطقة خاركيف.

وذكرت الهيئة "عبرت طائرة روسية بدون طيار الحدود وتوغلت في عمق أوكرانيا، ومع ذلك لم تدم رحلتها طويلاً، فقد تمكن حرس الحدود من تدمير الطائرة بالكامل عن طريق ضربها بسلاح آلي".

وكانت الهيئة قد ذكرت، في وقت سابق، أنه في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 16 أبريل 2023، دمرت القوات الأوكرانية 308 طائرات مقاتلة، و293 مروحية.

في السياق.. قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو- في تصريح أوردته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، اليوم- إن أربعة مدنيين أصيبوا في قصف روسي لمنطقة دونيتسك، خلال الساعات الماضية.

وأضاف كيريلينكو: "خلال الساعات الماضية، أصاب الروس أربعة مدنيين في منطقة دونيتسك، ومن المستحيل الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا".

وذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية أن الروس أطلقوا، أمس الأول، ما لا يقل عن سبعة صواريخ (من المفترض صواريخ S-300) على منطقة سلوفينسك بمنطقة دونيتسك، حيث استهدفت ست قذائف روسية المناطق السكنية، وسقطت واحدة في حديقة ذات مناظر طبيعية، وتم الإبلاغ عن مقتل 11 شخصًا.

على صعيد متصل.. أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية في مدينة سلوفيانسك بمنطقة دونيتسك- في بيان، أوردته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، اليوم- أنه تم انتشال جثة رجل من بين أنقاض مبنى سكني أصيب في هجوم صاروخي روسي وقع، /الجمعة/ الماضي، على منطقة دونستيك.

وأضاف البيان أن "العمل مستمر، وبحسب الشرطة الوطنية، قد يكون هناك ثلاثة أشخاص آخرين تحت الأنقاض".

وأشار إلى أنه بذلك ترتفع حصيلة ضحايا الهجوم إلى 12 قتيلا و22 مصابا آخرين جراء القصف روسي لمدينة سلوفانسك.

يذكر أن في 14 أبريل الجاري هاجم الجيش الروسي مدينة سلوفانسك بصواريخ (إس-300)، وأصابوا عدة تجمعات سكنية.

في المقابل.. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف- في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- تدمير 4 مسيرات، وتخريب وتدمير 3 مستودعات ذخيرة أوكرانية، وتصفية أكثر من 335 جنديا أوكرانيا على محاور القتال، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال "إنه تم تصفية حوالي 35 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع (هاوتزر D-20)، وإحباط ثلاث محاولات مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، في خاركوف ولوجانسك".

وأضاف كوناشينكوف أنه تم تصفية 80 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدافع (هاوتزر D-30)، وثلاثة مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية في دونيتسك، وحررت وحدات "فاجنر" الهجومية، مناطق في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من مدينة أرتيموفسك خلال العمليات الهجومية، واستهدفت القوات الروسية وحدات من اللواء 77 ووحدات اللواء 54 للقوات الأوكرانية في دونيتسك.

كما نفذت المقاتلات الروسية 6 طلعات جوية، ونفذت قوات المدفعية 43 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وأسفرت العمليات عن تصفية 145 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع (هاوتزر Msta-B)، ومدفعي (هاوتزر D-20).

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 45 جنديا في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، وتدمير مدفع (هاوتزر D-30) ورادار مضاد للبطارية (AN / TPQ-37) أمريكي الصنع بمنطقة زابوروجيه، وفي محور خيرسون تم تصفية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدافع (هاوتزر) ذاتية الدفع من طراز (Gvozdika).

وأوضح المتحدث أنه تم تدمير مراكز قيادة لواء الدفاع الإقليمي 125 و102 في مناطق يامبولوفكا في دونيتسك وزابوروجيه، كما اعترضت دفاعاتنا الجوية 10 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة (HIMARS)، و(Smerch) متعددة الإطلاق، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ (HARM) المضادة للرادار، بالإضافة إلى ذلك دمرت قواتنا 4 مسيرات أوكرانية في لوجانسك ودونيتسك.