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أطباء السودان تناشد المنظمات الإنسانية لتوفير الإمداد الطبى للمستشفيات

الأحد، 16 أبريل 2023 03:16 م
أطباء السودان تناشد المنظمات الإنسانية لتوفير الإمداد الطبى للمستشفيات علم السودان
كتب: أحمد جمعة

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ناشدت نقابة الأطباء السودانيين، الأحد، المنظمات الإنسانية والهيئات الصحية الدولية والإقليمية بتقديم العون وتوفير الإمداد الطبي لجميع المستشفيات والمرافق الصحية بالخرطوم و مناطق الاشتباكات بالولايات المختلفة.

وطالبت النقابة في بيان لها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدبلوماسية بضرورة الضغط لإلزام طرفي الصراع المسلح بوقف الاقتتال وتوفير ممرات آمنة للمدنيين والسماح بالمرور الآمن لعربات الإسعاف والكوادر الطبية وتوفير التأمين اللازم للمرافق الصحية والمستشفيات.

 

 

 


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