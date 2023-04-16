أشهرها "أليسون".. شاهد بدء حصاد محصول البطاطس بالمنيا.. صور

وقال الدكتور عمرو صفوت، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أنه يتم المرور على مزارعى البطاطس بقرية البرجاية وحضور الحصاد المبكر للمحصول المنزرع بصنف " أليسون" ولابد من ضرورة تفعيل دور اتحاد المصدرين فى جميع مراكز المحافظة لزيادة الوعى لدى صغار المزارعين باتباع الممارسات الزراعية الجيدة بهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل المختلفة لتحقيق الاكتفاء وزيادة ملائمة المحاصيل للتصدير، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين مديرية الزراعة بالمنيا والاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية.

فيما قال أحمد حماد أحد المزارعين، أن محصول البطاطس هذا العام تميز بالإنتاجية العالية حتى وصل إنتاج الفدان بين 9 إلى 10 طن، كما كان المحصول هذا العام على الجودة وكان عليه إقبال كبير، وهذا ما دفع الكثير من المزارعين بزراعة المحصول الصيفى والذى يتم زراعته فى فصل الشتاء وحصاده فى منتصف شهر إبريل من كل عام.

فيما أضاف رمضان خيرى أحد المزارعين قائلا، أنه فى موسم حصاد البطاطس تتوفر الكثير من فرص العمل سواء للشباب أو ربات المنازل لأن حصاد البطاطس يتطلب الكثير من العمل سواء التقليع أو الجمع أو النقل والتحنيل، بالإضافة إلى نظافة الأرض بعد عملية جمع المحصول.

وقال رمضان إن قرية البرجاية تعد أولى القرى فى زراعة محصول البطاطس على مستوى الجمهورية، وتزرع أغلب المساحات من البطاطس، كذلك بعض قرى مركز المنيا الأخرى وبعض قرى مراكز سمالوط ومطاى شمال المحافظة.

ولفت بيشوى فريد أحد مزارعى البطاطس، إلى أن أصناف البطاطس كثيرة لكن أشهر الأصناف فى هذا الموسم صنف اليسون، كما أن زراعة البطاطس تحتاج إلى رعاية خاصة فى عملية التسميد والرى وحتى بعد عملية النضج وأثناء التقليع، وقال أن بدأ موسم الحصاد يوفر البطاطس فى الأسواق بأسعار مناسبة للمستهلك خاصة مع طرح كميات كبيرة منها فى الأسواق.

وأشار إلى أن بداية زراعة البطاطس تكون فى بداية اكتوبر حتى أوائل نوفمبر وموسم الحصاد يبدأ من أول شهر إبريل، ويسمى المحصول المبكر، ثم يبدأ موسم الحصاد الرئيسى مع بداية شهر مايو، كما أن محافظة المنيا تشتهر بزراعة البطاطس أيضا تشتهر بزراعة النباتات الطبية والعطرية والثوم.