نائب محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال الأعياد



أضاف نائب المحافظ أن خطة المحافظة شملت، تكليف وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار 24 ساعة، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.



كما كلف نائب المحافظ وكيل وزارة التموين بالتأكد من توافر كافة المستلزمات والسلع الغذائية الاستراتيجية لسد احتياجات المواطنين مع تنظيم حملات رقابية وتفتيشية بالمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة طوال فترة الاحتفالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الاغذية المعروضة بالأسواق بالمخالفة لاشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.



وفي السياق ذاته وجه نائب المحافظ، مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، خاصًة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، ورفع كفاءة كافة المجازر من حيث النظافة والتطهير، وزيادة عدد الأطباء العاملين بها.