نائب محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال الأعياد

أعلن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع حلول عيد (القيامة المجيد، وشم النسيم)، وذلك بمختلف القطاعات والمرافق العامة، موجها بإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.
وجه نائب محافظ المنيا، خالص التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، ولجميع أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم، داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه أو سوء .
قال نائب المحافظ إنه تم وضع خطة متكاملة، تزامناً مع حلول عيد (القيامة المجيد، وشم النسيم)، شملت تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الاجازات.
كما وجه نائب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة كافة الحدائق والمتنزهات، وفتحها أمام المواطنين، ومراجعة كافة المعديات واللنشات سواء خاصة أو عامة، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، مع الاهتمام بأعمال الإنارة لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين، ورفع كافة الإشغالات، والتنسيق مع أقسام الشرطة ومرفق الإسعاف كل في نطاقه الجغرافي، ومتابعة مواقف السيارات، (النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص)، لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة، مع التشديد على متابعة ورصد أي حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل مع المخالفين بكل حسم، طبقاً للقانون.
أضاف نائب المحافظ أن خطة المحافظة شملت، تكليف وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار 24 ساعة، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.
كما كلف نائب المحافظ وكيل وزارة التموين بالتأكد من توافر كافة المستلزمات والسلع الغذائية الاستراتيجية لسد احتياجات المواطنين مع تنظيم حملات رقابية وتفتيشية بالمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة طوال فترة الاحتفالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الاغذية المعروضة بالأسواق بالمخالفة لاشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.
وفي السياق ذاته وجه نائب المحافظ، مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، خاصًة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، ورفع كفاءة كافة المجازر من حيث النظافة والتطهير، وزيادة عدد الأطباء العاملين بها.
وجه نائب محافظ المنيا، خالص التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، ولجميع أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم، داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه أو سوء .
قال نائب المحافظ إنه تم وضع خطة متكاملة، تزامناً مع حلول عيد (القيامة المجيد، وشم النسيم)، شملت تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الاجازات.
كما وجه نائب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة كافة الحدائق والمتنزهات، وفتحها أمام المواطنين، ومراجعة كافة المعديات واللنشات سواء خاصة أو عامة، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، مع الاهتمام بأعمال الإنارة لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين، ورفع كافة الإشغالات، والتنسيق مع أقسام الشرطة ومرفق الإسعاف كل في نطاقه الجغرافي، ومتابعة مواقف السيارات، (النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص)، لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة، مع التشديد على متابعة ورصد أي حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل مع المخالفين بكل حسم، طبقاً للقانون.
أضاف نائب المحافظ أن خطة المحافظة شملت، تكليف وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار 24 ساعة، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.
كما كلف نائب المحافظ وكيل وزارة التموين بالتأكد من توافر كافة المستلزمات والسلع الغذائية الاستراتيجية لسد احتياجات المواطنين مع تنظيم حملات رقابية وتفتيشية بالمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة طوال فترة الاحتفالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الاغذية المعروضة بالأسواق بالمخالفة لاشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.
وفي السياق ذاته وجه نائب المحافظ، مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، خاصًة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، ورفع كفاءة كافة المجازر من حيث النظافة والتطهير، وزيادة عدد الأطباء العاملين بها.
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