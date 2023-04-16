أزهر الإسكندرية يُكرم معلمى التربية الفنية بإدارة غرب الورديان

كرم الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، معلمي التربية الفنية بإدارة غرب الورديان؛ وذلك لجهودهم المتميزة في المشاركة في ورشة عمل التربية الفنية بمعهد عمر الفاروق الابتدائي النموذجي بالتعاون مع شيخ المعهد عبد المنصف محمد .
وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، إنه نفذ فناني إدارة غرب عدد من الأعمال الفنية التي ساهمت في النهوض بالبيئة التعليمية والداعمة لها، وفناني إدارة غرب حنان محمد شحاته ، رانيا محمد سالم ، بسمة عيد عطيه ، نهلة سويلم عبد الرحمن منى جودة سيد ، أماني محمد مصطفى تحت إشراف شيماء عوض محمد موجه التربية الفنية بإدارة غربوالموجه العام أحمد بكري.
وكان قد شهد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الأزهرية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب دورة التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات المقامة برعاية الطلاب إدارة التدريب بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تأتى برعاية قيادات الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب ووكيل الأزهر الشريف محمد الضويني وفضيله رئيس القطاع دكتور أيمن عبد الغنى .
وتأتى الدورة التدريبية بالاهتمام بعقد دورات تدريبية بالشراكة مع جميع المؤسسات المعنية بالدوله وذلك لرفع مستوى جميع العاملين بالازهر الشريف ولصالح النهوض بالعملية التعليمية حضر هذة الدورة عدد من المحاضرين من وزارة الاتصالات وتحت رعاية أمين عزام مدير إدارة التدريب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية حضر الزيارة إسماعيل أنور مدير العلاقات العامة، ونادرة إبراهيم موجة عام الحاسب الآلي وإدارة الكمبيوتر ومحمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة.
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