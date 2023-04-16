نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تشغيل هيئة السكة الحديد اليوم، رحلات القطارات الإضافية التي يتم تشغيلها على خط الصعيد طوال فترة عيد الفطر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة لشعب مصر والإخوة الأقباط، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.

بدء اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ بشأن الوضع فى السودان

بدأ اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ برئاسة مصر اليوم /الأحد/ لمناقشة الوضع في السودان، ويعقد الاجتماع بناء على دعوة من كل مصر والسعودية في إطار الدورة غير العادية (طارئة) وذلك لبحث تطورات الوضع في السودان. مجلس الأمن يحث الأطراف فى السودان على وقف الأعمال العدائية فورا أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولى عن القلق البالغ بشأن الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بحسب بيان رسمى للأمم المتحدة. التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2023 بدون أى وسيلة إلكترونية أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ستكون بلا اى وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، موضحة أن الاختبارات تتم ورقيا فى المدارس بلجان مؤمنة وفق نظام الأوبن بوك، ولن يسمح بدخول أجهزة الموبايل أو التابلت مع الطلاب أو اى وسيلة إلكترونية سواء سماعات أو ساعات ذكية" سمارت"، مؤكدة أن الساعات العادية مسموح به داخل لجنة الامتحان. السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل قطارات العيد الإضافية على خط الصعيد تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم، العمل بجداول التشغيل الخاصة برحلات القطارات الإضافية التي يتم تشغيلها على خط الصعيد طوال فترة عيد الفطر، حيث أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات جديدة بشأن تشغيل قطارات عيد الفطر المبارك على خطوط السكة الحديد بالوجه القبلي. الكهرباء: تقسيط المديونيات للمواطنين ذوى الدخل المحدود على أطول مدة دون فوائد كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وجه بضرورة تقديم كافة التسهيلات والتيسير على المواطنين من محدودى الدخل الذين تتراكم عليهم فواتير الاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها، موكداً أن الوزير وجه بضرورة التعامل مع المواطنين بالحسنى وتقسيط المديونية وفقاً للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة وخاصة بالقطاع المنزلى. الصحة: 89 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الفطر أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار العمل بـ89 مركزًا رئيسيًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازات عيد الفطر المبارك من يوم 20 إلى 25 من شهر فبراير الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار التيسير على المواطنين.

الأهلى يسافر للمغرب بطائرة خاصة لخوض مباراة الرجاء بدورى أبطال أفريقيا

يسافر فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى المغرب على متن طائرة خاصة لخوض مباراة الرجاء في بطول دوري أبطال أفريقيا، حيث تقرر سفر الفريق للمغرب يوم 25 أبريل الجاري لخوض المباراة المقرر لها 29 الشهر ذاته.

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة