أبو الغيط يجري اتصالاً هاتفياً بسكرتير عام الأمم المتحدة يتناول الوضع في السودان

بيشوى رمزى

صرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم لجامعة الدول العربية أن الأمين العام أحمد أبو الغيط بادر مساء الأحد باجراء اتصال هاتفي بالأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الموقف الخطير في السودان.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط أبلغ جوتيريش بموقف مجلس الجامعة الصادر اليوم من ضرورة وقف التصعيد ووقف إطلاق النار واستعادة الهدوء الي السودان في أسرع وقت.

وأشار خلال الاتصال إلى الاستعداد للعمل سوياً مع الأمم المتحدة لتحقيق وقف فوري للاشتباكات المسلحة وحقن الدماء، والحيلولة دون المزيد من تدهور الأوضاع.

واستمع أبو الغيط لتقييم السكرتير العام للموقف، واتفقا علي ضرورة تكثيف الاتصالات مع القيادات المتقاتلة من أجل وضع حد للمواجهات.