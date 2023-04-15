"يخت الجيزة" ينظم حفل إفطار وندوة عن العلاقات المصرية اليمنية

بحضور دبلوماسى وإعلامى واجتماعى مكثف، نظم نادى يخت الجيزة حفل إفطار حمل شعار "حب اليمن"، أكد الحضور خلاله عمق ومتانة العلاقات المصرية اليمنية، ارتباطًا بالعلاقات التاريخية التى تربط البلدين الشقيقين وشعبيهما.

وأكد الدكتور السيد على رضوان، رئيس مجلس إدارة نادى يخت الجيزة أن الدور المصرى حاضر وما زال حاضرًا فى اليمن التى تمثل أهمية خاصة لدى الشعب المصرى، ناقلاً للحضور تحيات الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس القيادة الرئاسى باليمن، مؤكدًا أهمية العلاقات المصرية - اليمنية، مثمنا دور القيادة المصرية في دعم اليمن وشعبه.

من جانبه تحدث علي ناصر محمد، رئيس اليمن الاسبق، في الندوة التي عقدت على هامش حفل الإفطار عن عمق العلاقات اليمنية المصرية الضاربة في عمق التاريخ والممتدة عبر العصور، ودور مصر في دعم الثورة اليمنية في الشمال والجنوب الذي ثبتت أركان الجمهورية وثورة 26 سبتمبر في الشمال، وتحقيق النصر والاستقلال الوطني في الجنوب وما قدمته من دعم لثورة 14 اكتوبر انطلاقًا من دور مصر واليمن في حماية الأمن القومي العربي الذي تجسد في حرب اكتوبر 1973 في باب المندب.

وأكد رئيس اليمن الأسبق وحدة وسيادة التراب اليمني وقراره المستقل، وأن اليمن بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي المتحكم بباب المندب والواقع على البحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي وجزيرة العرب، كامن على ثروات بشرية ونفطية وغازية وسمكية هائلة، جزء لا يتجزأ من أمته العربية وأمنها الاستراتيجي، ولا ينقصه إلا الاستقرار في غياب الحكمة اليمانية والإرادة والقرار الوطني، لاستثمار ثرواته وخيراته الهائلة.

من جهته قال محمد مارم، سفير اليمن بالقاهرة ك، إن العلاقات بين مصر واليمن تتميز بطبيعة استراتيجية وعمق عبر التاريخ القديم، وفي الحاضر والذي لا يمكن أن تشوبه شائبة، وهي علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وأسرية، مشيدا بحكمة الرئيس رشاد العليمي ومواقفه، كما أشاد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية اليمنية.

وتحدث السفير أشرف عقل سفير مصر السابق في اليمن، واستعرض تاريخ العلاقات المصرية - اليمنية، مطالبا الجميع بمساندة اليمن في أزمته الراهنة.

شهد حفل الإفطار حضور سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم، والقاضي حمود الهتار رئيس مجلس القضاء الأعلى، والشيخ نبيل الباشا، والشيخ أحمد العيسي، والسفير علي محسن حميد، والنائب مصطفى بكري، والسفير أشرف عقل، سفير مصر السابق في اليمن، والوكيل المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، والكاتب الصحفي مجدي الدقاق، وفهد العريقي، رئيس مجلس أعيان الجالية اليمنية في مصر، وعدد كبير من أبناء الجالية اليمنية من مختلف الطيف السياسي والنيابي والصحفي والاعلامي والفني في مصر.