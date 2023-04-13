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صحة قنا تطلق قافلة بقرية بركة فى نجع حمادى ضمن حياة كريمة اليوم

الخميس، 13 أبريل 2023 06:00 ص
صحة قنا تطلق قافلة بقرية بركة فى نجع حمادى ضمن حياة كريمة اليوم قافلة طبية - أرشيفة
قنا صابر سعيد

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بقنا، عن انطلاق قافلة طبية بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، اليوم الخميس.
 
وأوضح الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة الطبية تشمل جميع التخصصات الطبية مجانا مع تقديم العلاج اللازم، بالإضافة إلى عقد ندوات توعية صحية لعدد من المواطنين.
 
وأكد تاوضروس، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمواعيد المقررة للقافلة حتى تقدم خدماتها لأكبر عدد من المواطنين من أهالى القرية، لافتًا أنه صحة قنا تحرص على عقد قوافل بشكل مستمر لخدمة الأهالى فى جميع قرى ومراكز محافظة قنا.
 
 

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