شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل مستشفى العريش العام بشمال سيناء، اليوم السبت، دفعة جديدة من أطباء جامعات القاهرة والزقازيق والمنصورة والأزهر لتقديم خدمات طبية وإجراء عمليات للمرضى المترددين على المستشفى.

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، إلى مستشفى العريش العام لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

قال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام، إن الدفعة الجديدة تضم 15 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية والتي وتضم الدكتورة فاطمه عبدالقادر جهاز هضمي ومناظير، ودكتور خالد أحمد اشعه، ودكتور أحمد اشرف اوعيه دمويه، ودكتور أحمد حازم جراحه مخ واعصاب، ودكتور عصام سعد، ودكتور أحمد شفيق جراحه قلب وصدر، ودكتور أحمد لاشين طب أورام، ودكتور تامر النعيمي، ودكتور تامر الشهيد جراحه عامه، ودكتور محمد احمد رمد، ودكتورمني جلال جراحه تجميل، ودكتورعمرو الشحات، ودكتورمحمد السيد عظام، ودكتور أحمد الشامي ودكتور محمدعلي تخدير لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.

وتابعت مرفت عبد الجواد منسق عام القوافل، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.