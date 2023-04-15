ورش فنية فى قصور ثقافة الأقصر احتفالا بأعياد الربيع

الأقصر – أحمد مرعى

نظم قصر ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة

ونفذ قصر ثقافة الأقصر، ورشة بعنوان"دنيا الربيع" تنفيذ رنا محمد حسن، وورشة فنية بعنوان"ألوان الربيع" نفذتها نفيسة عبد الرحيم، ورشة" خيامية" تنفيذ نرمين سمير نجيب، وورشة فنية بعنوان"رمضان كريم" تنفيذ هبة محمد، ورشة"فانوس من الخرز" نفذتها أنوار أيمن.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "الحوار فى البناء القصصى" تناول خلالها عمرو عبد الصبور طبيعة الحوار وطريقة تقديم الحوار والحبكة من خلال الحوار، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان"تأملات فى آيات الصيام" أوضح محمد عبد النبى أنه فرض الله سبحانه وتعالى الصيام على المسلمين والتقوى لله تعالى هى الغاية العظمى من الصيام وحسن الجوار.

كما قدمت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "ذم الإسراف والتبذير" أوضح بدوي عبدالعظيم تعريف مفهوم الإسراف والتبذير وذم الإسراف والتبذير في القرآن الكريم والسنة النبوية والآثار المترتبة عليه، وأسبابه الجهل، السعة بعد الضيق، مصاحبة المسرفين، بجانب ذلك أعدت المكتبة ورشة قراءة كتاب "الهدهد يتكلم ويجادل" تأليف محمود عدلي الشريف تحدثت خلالها فاطمة محمد حسن عن بعض الحيوانات التي تحدثت وتكلمت في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية مثل"الهدهد، الغراب، الطير، الجمل، الذئب" والهدهد كان سببا في دخول ملكة سبأ في الإسلام مع سليمان لله رب العالمين، وورشة قراءة كتاب"سليمان وبلقيس" تأليف الدكتور محمد برانق، تحدثت فاطمة محمد حسن عن كيفية إسلام بلقيس مع سليمان وحديث الهدهد عن بلقيس ملكة سبأ وعرشها العظيم.

ونظم قصر ثقافة الأقصر العديد من المحاضرات الثقافية، الأولى محاضرة بعنوان "الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو" تناولت خلالها الواعظة الدكتورة سمر محمد حسانى واعظة بالأزهر الشريف وعضو المنظمة العالمية لخريجى الأزهر معايير اختيار الصديق الصالح والابتعاد عن الصديق كثير المشاكل ويساعد على الفساد، والمحاضرة الثانية بعنوان "رمضان شهر القرآن" تحدث فضيلة الشيخ مصطفى كامل عبد القادر إبراهيم واعظ بالأزهر الشريف عن فضل القرآن الكريم وحديث النبى صلى الله عليه وسلم عن فضل القرآن الكريم وكيف نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المحاضرة الثالثة بعنوان"صوموا تصحوا" أوضح شعبان شلبى أن المعدة بيت الداء ثلث لطعامك وثلث للماء وثلث لنفسك وعند الجوع المعدة تتغذى على نفايات الجسم، بجانب ذلك أعد عرض إنشاد دينى للمنشد يحيى بحر قصيدة بعنوان"يا نور عالين من أزل إلى أبد".

كما عقد بقصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "كيفية التعامل فى المدارس مع الأطفال المدمجة" تحدثت نوال عبد النعيم عن دمج ذوي الإحتياجات الخاصة في المدارس ووضع الدستور نسب وقوانين لدمج الأطفال اكتساب الأطفال ذوى الهمم مهارات وخبرات من الأطفال بالمدارس.

كما أعدت ورشة حكاية قصة "عقوق الوالدين" للمؤلف عبد الرؤوف البهنساوى سردتها هيام أحمد، بجانب ذلك أعد دورى ثقافي للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته وفاء أبوالعلمين، ونفذت ورشة صلصال عمل فانوس نفذتها شيماء عبدالواجد، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة فنون تشكيلية رسم حر أدارها فيصل عبد العزيز، يذكر أن الفعاليات المقدمة تأتى ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.