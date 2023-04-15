اليوم السابع
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موازنة الدولة تنفق 188 مليار جنيه على الصحة والتعليم خلال 7 شهور

السبت، 15 أبريل 2023 08:00 ص
موازنة الدولة تنفق 188 مليار جنيه على الصحة والتعليم خلال 7 شهور وزارة المالية
كتب هانى الحوتى

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كشفت وزارة المالية، عن ارتفاع الإنفاق على الصحة والتعليم إلى 188 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 مقابل 168.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى.
 
وأوضحت وزارة المالية، وفقًا للتقرير المالي الشهري، أن الإنفاق على الصحة ارتفع إلى 69.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 مقابل 65.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 4.2 مليار جنيه بنسبة نمو 6.4%، كما ارتفع الإنفاق على التعليم إلى 118.6 مليار جنيه مقابل 103.4 مليار جنيه بزيادة 15.2 مليار جنيه بنسبة نمو 14.7%.
 
وارتفع إجمالى مصروفات الموازنة العامة للدولة إلى 1.136 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بنسبة نمو 22.5%، وذلك نتيجة استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وفقًا للتقرير المالي الشهري لوزارة المالية.
 
وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين إلى 225.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 19.8 مليار جنيه بنسبة نمو 9.6%، وزاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات إلى 61.1 مليار جنيه بزيادة 12.6 مليار جنيه بنسبة نمو 26% خلال فترة الدراسة.
 
أوضح التقرير الشهري، أن زيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات جاء نتيجة ارتفاع الإنفاق على كل من الصيانة إلى 6.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2022/2023 بزيادة 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 33.5%، والاشتراكات لتحقق 3 مليارات جنيه بزيادة 2.8 مليار جنيه، والمطبوعات والنشر وحقوق النشر ليصل إلى 5 مليارات جنيه بزيادة 2 مليار جنيه، والغذاء ليصل إلى 8.5 مليار جنيه بزيادة 4.9 مليار جنيه.

الموازنة العامة

مخصص الصحة

الانفاق على التعليم

اخبار الاقتصاد



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