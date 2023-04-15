من وحى تجربة مسلسل جت سليمة.. نصائح لتقوية الثقة بالنفس.. إنفوجراف

دارت الحلقة 7 من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم حول سلمية التى تشعر بالخوف من مواجهة السبع، ولكن محمد سلام "موكوس"، يدعمها ويدربها على فنون القتال حتى تحمى نفسها وتنتصر في التحديات الصعبة التي يجبرها السلطان طمعان "خالد الصاوى" على خوضها، وفى الواقع يحتاج كل شخص أن يقوى ثقته بنفسه حتى يواجه مخاوفه، ولتحقيق ذلك نستعرض فى التقرير التالى، نصائح لتقوية الثقة بالنفس، وفقاً لما ذكره موقع "verywellmind".

الإنفوجراف التالى يستعرض عددا من النصائح لتقوية الثقة بالنفس:



خطوات لتقوية الثقة بالنفس



مواجهة المخاوف



وضع أهداف واقعية



الاهتمام بصحتك