من صحة المفاصل إلى إنقاص الوزن ..7 فوائد لتناول شوربة النخاع

كتبت ميرفت رشاد

مرق العظام هو غذاء غني بالعناصر الغذائية وله العديد من الفوائد الصحية، إنه مصدر ممتاز للكولاجين والجيلاتين والأحماض الأمينية والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، يمكن أن يساعد تناول مرق العظام في تعزيز صحة العظام والمفاصل ،أظهرت الدراسات أن تناول مرق العظام يمكن أن يوفر العديد من الفوائد لصحتنا، وإليك فوائد تناول مرق العظام، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

سبع فوائد لاستهلاك صحة العظام: 1. صحة المفاصل والعظام مرق العظام غني بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم صحة المفاصل والعظام ، بما في ذلك الكولاجين والجلوتامين والبرولين والجليسين وكبريتات شوندروتن.،تعمل هذه العناصر الغذائية معًا لتعزيز قوة العظام والمفاصل ، وتقليل الالتهاب ، ومنع تطور حالات مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل.



2. تحسين صحة الجهاز الهضمي يحتوي مرق العظام على أحماض أمينية مثل الجلوتامين المعروف بتحسين صحة الأمعاء، يمكن أن يقلل أيضًا من الالتهاب في الأمعاء ، ويشفي متلازمة الأمعاء المتسربة ، ويحسن الهضم بشكل عام، قد يساعد تناول مرق العظام أيضًا في علاج الإسهال والغازات ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.



3. يعزز وظيفة المناعة يحتوي مرق العظام على العديد من المعادن والعناصر الغذائية المفيدة لجهاز المناعة ، بما في ذلك الأحماض الأمينية مثل الجلايسين والجلوتامين، تساعد هذه الأحماض الأمينية الجسم على إنتاج الخلايا الليمفاوية وخلايا الدم البيضاء الأخرى ، والتي تعتبر ضرورية لعمل الجهاز المناعي بشكل صحيح.



4. يساعد على فقدان الوزن مرق العظام هو طعام منخفض السعرات الحرارية وغني بالمغذيات ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، يحتوي على الكثير من البروتين ، وهو أمر ضروري لبناء كتلة العضلات الهزيلة وحرق السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي مرق العظام على الجيلاتين ، والذي يمكن أن يساعد الجسم في الحفاظ على الشعور بالامتلاء بعد تناول الطعام ، وبالتالي تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتعزيز فقدان الوزن.



5. صحة الجلد والأظافر والشعر مرق العظام غني بالكولاجين ، وهو البروتين الأساسي الموجود في بشرتنا وشعرنا وأظافرنا، يمكن أن يساعد تناول مرق العظام في تحسين صحة الجلد وزيادة المرونة وتقوية الأظافر والشعر، يمكن أن يساعد تناول مرق العظام بشكل منتظم في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة وتحسين نسيج الجلد.



6. تحسين نوعية النوم قد يساعد مرق العظام في تحسين جودة النوم ، خاصة عند تناوله قبل النوم. ثبت أن الأحماض الأمينية الجلايسين الموجودة في مرق العظام تعمل على تحسين نوعية النوم من خلال تعزيز الاسترخاء وتقليل القلق.