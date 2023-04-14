اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أبريل 2023 01:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد شم النسيم وعيد الفطر

الجمعة، 14 أبريل 2023 12:52 م
محافظ الجيزة يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد شم النسيم وعيد الفطر احتفالات شم النسيم
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم وعيد الفطر المبارك والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مناسبة وبالكميات التى تكفى احتياجات المواطنين مع استمرار متابعة عمل المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة والتأكد من توافر المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد اللواء أحمد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين خلال فترة الأعياد على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم للتأكد من جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتواجد الإدارات الميدانية فى نوبتجيات على مدار اليوم بنسبة لا تقل عن 75%، مؤكداً على رفع حالة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظة والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أى نواقص فى الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال إجازة الأعياد فى حال الاحتياج لذلك.

كما وجه المحافظ جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لمتابعة مواقف السيارات لعدم السماح باستغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال فترة إجازة العيد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وكلف محافظ الجيزة بتشكيل لجان للمرور على المتنزهات والعائمات والمعديات النيلية للتأكد من التراخيص اللازمة وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية وتوافر عوامل الأمان حرصا على أمن وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ على شركات المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات بتواجد الخدمات علي مدار اليوم بجميع المواقع التابعة للشركة خلال أيام العطلات والأعياد مع تواجدهم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات طارئة في حينها.

كما أكد محافظ الجيزة على تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للتواصل علي مدار الساعة خلال فترة الأعياد مع غرف عمليات الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تكتيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس ودور العبادة وعدم السماح بوجود أية إشغالات مع الاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.

وأكد المحافظ على تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر على الوجه الأكمل وإزالة كافة المظاهر السلبية، مؤكداً على ضرورة التصدي ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص خاصة خلال فترة الإجازات.

ووجه بضرورة تواجد نوبيجات علي مدار اليوم من جميع الجهات المعنية للتصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع المتابعة الميدانية  لرصد أى مخالفات وإزالتها علي الفور.

وحضر اللقاء إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام والسيد محمد نور السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية.


عيد الفطر

شم النسيم

محافظ الجيزة

الجيزة

اجازة العيد



الموضوعات المتعلقة

السكة الحديد تشغل 130 قطارا إضافيا لتغطية رحلات عيد الفطر.. تبدأ الأحد القادم والحجز قبل السفر بـ24 ساعة.. حد أقصى 4 تذاكر بالرقم القومى ووقف حجز المجموعات.. وزيادة منافذ الحجز وتكثيف الرقابة لمنع السوق السوداء

الجمعة، 14 أبريل 2023 08:00 ص

إلغاء الإجازات والعمل بنوبتجيات.. استعدادات عيد الفطر فى القليوبية

الجمعة، 14 أبريل 2023 05:00 ص

تعرف على خطة هيئة النقل العام بالقاهرة لاستقبال عيد الفطر

الخميس، 13 أبريل 2023 11:00 م

صلاة عيد الفطر فى الساحات ومساجد الجمعة.. وزارة الأوقاف تعلن ضوابط صلاة العيد.. وتوجه المديريات بحصر الساحات تمهيداً للإعلان عنها الأسبوع القادم.. كل مسجد تقام فيه صلاة الجمعة ستقام فيه صلاة العيد

الخميس، 13 أبريل 2023 06:30 م

اتحاد المهن الطبية يعلن توقف الخدمات لمدة أسبوع بسبب إجازة عيد الفطر

الخميس، 13 أبريل 2023 05:06 م

تعرف على كيفية حجز تذاكر القطارات الإضافية بمناسبة عيد الفطر

الخميس، 13 أبريل 2023 12:07 م

محافظة جنوب سيناء تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك

الخميس، 13 أبريل 2023 12:00 م

صلاة عيد الفطر فى الساحات ومساجد الجمعة.. وزارة الأوقاف تعلن ضوابط صلاة العيد وتوجه المديريات بحصر الساحات تمهيداً للإعلان عنها الأسبوع المقبل.. وتؤكد: كل مسجد تقام فيه صلاة الجمعة تقام فيه صلاة العيد

الخميس، 13 أبريل 2023 12:00 م

مسلسل جعفر العمدة .. تي شيرت جعفر موضة عيد الفطر وتشعل مواقع التواصل

الخميس، 13 أبريل 2023 12:00 م

الأوقاف تحصر ساحات صلاة عيد الفطر وتعلن إقامتها فى مساجد الجمعة

الخميس، 13 أبريل 2023 11:11 ص

السكة الحديد تشغل 130 قطارا إضافيا بمناسبة عيد الفطر .. تبدأ الأحد

الخميس، 13 أبريل 2023 10:45 ص

الحسابات الفلكية: الجمعة 21 أبريل عيد الفطر وصلاته بالقاهرة الساعة 5:47

الخميس، 13 أبريل 2023 06:00 ص

العيد قرب.. كيف تجهزين منزلك لاستقبال عيد الفطر ؟

الخميس، 13 أبريل 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة