معاقبة طالب ألقى البيض على الملك تشارلز بخدمة مجتمعية و100 ساعة عمل بدون أجر

كتب محمد رضا

أُدين طالب بريطانى ألقى البيض على الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا أثناء جولة فى يورك، بسلوك تهديد، حيث تم القبض على باتريك ثيلويل، 23 عامًا، فى نوفمبر 2022، بعد إلقاء "خمس بيضات على الأقل" فى اتجاه الملك.

وجهت إلى ثيلويل تهمة مخالفة النظام العام ومثل أمام محكمة يورك الابتدائية صباح الجمعة، وكان قد أنكر مخالفة النظام العام، بحجة أن استخدامه "للعنف على مستوى منخفض" كان قانونيًا، لأنه كان دفاعًا عن النفس ضد "العنف الذى تمارسه الدولة البريطانية"، وفقًا لما نشره موقع "lbc".



معاقبة طالب ألقى البيض على الملك تشارلز

خارج المحكمة يوم الجمعة، وقف ثيلويل لالتقاط الصور وهو يحمل لافتة من الورق المقوى عليها بيضة مرسومة، لكن كبير قضاة المحكمة الجزئية بول جولدسبرينج وجده مذنبًا، قائلاً إن "ثيلويل كان ينوى حمل الملك تشارلز على الاعتقاد بأنه سيتم استخدام العنف غير القانونى الفورى ضده".

وقال المدعى مايكل سميث للمحكمة إن "البيض مر على الملك"، وأضاف إنه صرخ "شاذ جنسيا للأطفال" و"صديق جيمى سافيل".

وأشار التقرير إلى أن ضابط حماية وضع نفسه بجوار تشارلز أثناء إلقاء البيض، فيما كان الملك والملكة فى المدينة أثناء الواقعة للكشف عن تمثال للملكة إليزابيث الراحلة فى يورك مينستر.



الطالب المتهم بإلقاء البيض على الملك تشارلز



واقعة إلقاء البيض على الملك تشارلز

حُكم على ثيلويل بخدمة مجتمعية لمدة 12 شهرًا مع 100 ساعة من العمل بدون أجر، ويجب عليه أيضًا دفع 600 جنيه إسترلينى تكاليف المحكمة، و114 جنيهًا إسترلينيًا رسومًا إضافية بمعدل 5 جنيهات إسترلينية فى الأسبوع.



الطالب أثناء توجهه للمحاكمة