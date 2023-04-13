مطار مرسى علم الدولى يستقبل 19 رحلة طيران دولية من 5 دول أوربية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 19 رحلة طيران من 5 دول أوربية ضمن 130 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة نهاية الأسبوع.

وتبين من جداول التشغيل، أن الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم اليوم، تصل من 5 دول منها 6 رحلات من المانيا، 4 من ايطاليا، 4 رحلات من التشيك، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلة من هولندا، رحلة داخلية

وتبين حسب كشوف رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع الجارى أن الرحلات الوافدة تصل أغلبها من 11 دولة أوربية، وهى التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا، حيث يصل الألاف من السياح يوميا للاستمتاع بجمال الطبيعة.