مصرع مسن وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب اخر بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى بمركز النوبارية بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع "حسين .ا .ا" 70 سنة وإصابة طارق .ح ا" 35سنة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز النوبارية.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصاب إلى ذات المستشفى لاسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.