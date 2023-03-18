اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة 4 أشخاص فى حادثى سير بمركزى النوبارية ووادى النطرون بالبحيرة

السبت، 18 مارس 2023 04:52 م
إصابة 4 أشخاص فى حادثى سير بمركزى النوبارية ووادى النطرون بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون  والنوبارية بالبحيرة. 
 
وبالفحص تبين إصابة شخصين بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بأحد الطرق الصحراوية بمركز وادى النطرون.
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 
وفى مركز غرب النوبارية، أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى  بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 
تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث. 

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