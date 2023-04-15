مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتين على طريق القاهرة- الفيوم

الفيوم ــ رباب الجالى

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، وأصيب 6 آخرون بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى أجرة على طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، بدائرة مركز شرطة سنورس، صباح اليوم السبت، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وذلك بسبب السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد سائقي السيارتين.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع الجميع لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم مروّع على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي بدائرة مركز سنورس، ووجود متوفي ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، والذي وقع أمام مدخل مدينة سنورس، وتبينّ مصرع شخص في العقد الرابع من العمر، وإصابة 6 آخرين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم، وتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير فور الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.