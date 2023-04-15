اليوم السابع
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السبت، 15 أبريل 2023 08:20 م
أكرم القصاص
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مصرع شاب وإصابة 2 آخرين صدمتهم سيارة فى الشرقية

السبت، 15 أبريل 2023 08:05 م
مصرع شاب وإصابة 2 آخرين صدمتهم سيارة فى الشرقية سيارة نقل - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 2 آخران، بكدمات وسحجات فى أنحاء متفرقة بالجسد؛ بعدما صدمتهم سيارة نقل أمام قرية العدلية بدائرة مركز بلبيس في الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام قرية العدلية التابعة لمركز بلبيس، حيث صدمت سيارة نقل ثلاثة شباب، ما أسفر عن مصرع أحدهم وإصابة الاثنين الآخرين.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم التحفظ على جثة المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
 

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