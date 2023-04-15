مسلسل نور ورسالة النور يسلط الضوء على حب الوطن

كتب لؤى على

ناقشت حلقة أمس من مسلسل نور ورسالة النور ، موضوع "حب الوطن" و ناقشت الحلقة الفتاوى المضللة التى تدعى أن حب الوطن يتعارض مع الإسلام وشرح الشيخ الأزهرى كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب وطنه، وقوله الكريم بهذا الخصوص، وهذا مافهمه عم فتحى بعد صراعه مع الأصدقاء لمنعهم من رسم علم مصر مستندا لفتاوي شيخه الخاطئة.

ولاقت حلقات المسلسل إعجاب المشاهدين الذين حرصوا على الإشادة به على مواقع التواصل الاجتماعى، وتبادل العديد من أولياء الأمور دعوات وتوصيات بالحرص على متابعة الأطفال له؛ لما فيه من رسائل تربوية مهمة فى وقت يحتاج الأطفال فيه لمثل هذا المحتوى الآمن المتسق مع الهوية الوطنية والقيم النبيلة، كما حرص بعض الأطفال على تسجيل إعجابهم فى مقاطع مرئية تحدثوا فيها عن المسلسل وموضوعات الحلقات بشكل عفوى.

مسلسل "نور ورسالة النور" هو الخامس لمسلسلات نور الكارتونية بتقنية ثلاثية الأبعاد بشكل مشوق فى 30 حلقة، من تأليف د. نهى عباس - رئيس تحرير المجلة، وسيناريو الكاتب عبد المنعم حسين وعمرو الطاروطي، وتصميم شخصيات للفنان فواز محمد، ومراجعة دينية للأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمى للمنظمة، كما يضم المسلسل مجموعة من كبار الفنانين أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، وسامي مغاورى، ويقدم تتر المسلسل الفنان طارق طرقان، من كلماته وألحانه وغنائه، والموسيقى التصويرية للمسلسل للفنان إبراهيم الطرابيشى.