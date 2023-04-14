مسلسل نور ورسالة النور يسلط الضوء على تكريم الإسلام للمرأة

كتب لؤى على

ناقشت حلقة أمس من مسلسل نور ورسالة النور، موضوع "كلكم راع"، كرم الإسلام المرأة ووضعها في مكانة رفيعة ووقرها ولم يفرق بينها وبين الرجل فى الحقوق والواجبات.

فى حلقة أمس "كلكم راع" كيف كرم الله المرأة ودور الأسرة فى رعاية بناتهم وتحقيق طموحاتهم، تلخصت قصة الحلقة فى موقف جديد لعم فتحي الذي قرر ان يمنع ابنته نسمة من التعليم والذهاب الى المدرسة والاكتفاء بالقدر الذي تعلمته، تدخل نور والأصدقاء والأستاذ عارف لاقناعه بصحيح الدين بخطأ أفكاره وكيف ان الإسلام كرم المرأة وساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات.

ولقت حلقات المسلسل إعجاب المشاهدين الذين حرصوا على الإشادة به على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل العديد من أولياء الأمور دعوات وتوصيات بالحرص على متابعة الأطفال له؛ لما فيه من رسائل تربوية مهمة في وقت يحتاج الأطفال فيه لمثل هذا المحتوى الآمن المتسق مع الهوية الوطنية والقيم النبيلة، كما حرص بعض الأطفال على تسجيل إعجابهم في مقاطع مرئية تحدثوا فيها عن المسلسل وموضوعات الحلقات بشكل عفوى.

مسلسل "نور ورسالة النور" هو الخامس لمسلسلات نور الكارتونية بتقنية ثلاثية الأبعاد بشكل مشوق في 30 حلقة، من تأليف د. نهى عباس - رئيس تحرير المجلة، وسيناريو الكاتب عبد المنعم حسين وعمرو الطاروطي، وتصميم شخصيات للفنان فواز محمد، ومراجعة دينية للأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمي للمنظمة، كما يضم المسلسل مجموعة من كبار الفنانين أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، وسامي مغاوري، ويقدم تتر المسلسل الفنان طارق طرقان، من كلماته وألحانه وغنائه، والموسيقى التصويرية للمسلسل للفنان إبراهيم الطرابيشي، ونفذته شركة أمبريلا إف إكس.