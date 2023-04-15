مرض السكرى وعلاقته بـ الكلى .. 5 علامات لا تتجاهلها ونصائح مهمة

كتب حسام الشقويري

مرض السكري هو حالة صحية مزمنة لا يستطيع فيها جسمك إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو استخدامه بكفاءة. وهذا يؤدي إلى زيادة في مستويات السكر في الدم ويؤدي إلى حالات صحية مختلفة ، أحدها مرض الكلى السكري ، وأحد مضاعفات الأوعية الدموية الدقيقة السائدة التي تصيب الأفراد المصابين بداء السكري من النوع الأول والنوع الثاني. وهو السبب الرئيسي لمرض الكلى في نهاية المرحلة وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

علامات لمرض الكلى السكري

الضعف والتعب

ينتج التعب عن حالة فقر الدم حيث لا توجد خلايا دم حمراء كافية لحمل الأكسجين لأنسجة الجسم. قد يحدث هذا بسبب الكلى التالفة التي لا تستطيع إنتاج ما يكفي من هرمون الإريثروبويتين لتحفيز إنتاج كرات الدم الحمراء.

بول رغوي

وهي من أولى علامات وجود البروتين في البول ، وتسمى الحالة بروتينية. تسمح الكلى التالفة بتسرب البروتين إلى البول حيث تزيد مستويات بروتين البول عن 3.5 جرام في اليوم. عادة ، يجب أن تكون المستويات أقل من 150 مجم من البروتين في البول يوميًا ، أكثر من المستويات الطبيعية تسمى بروتينية.

وذمة دواسة

يحدث تورم غير طبيعي في القدمين والكاحلين والساقين نتيجة تراكم السوائل الزائدة في الجسم نتيجة تسرب البروتينات مثل الألبومين في البول. تظهر هذه العلامات بشكل أكثر بروزًا في المساء أو بعد الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة.

ارتفاع ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم (BP) أحد أكثر مضاعفات مرض السكري شيوعًا. قد يتسبب في تلف الأوعية الدموية في الكلى ويقلل من قدرتها على العمل بشكل صحيح.

زيادة التبول

زيادة الحاجة إلى التبول خاصة في الليل هي إحدى علامات مرض الكلى السكري. الكلى مسؤولة عن التخلص من الفضلات والسوائل الزائدة من أجسامنا والكلى التالفة غير قادرة على تركيز البول مما يخلق الرغبة في التبول بشكل متكرر.

قد يكون لديهم أيضًا مرض الأوعية الدموية المحيطية ، ومرض الشريان التاجي ، واعتلال الشبكية السكري.

تشخيص مرض الكلى السكري

يمكن أن يؤدي التدخل المبكر إلى تأخير أو حتى منع تطور هذا المرض. تستخدم الاختبارات الموثوقة مثل البول الزلالي في البول ومعدل الترشيح الكبيبي المقدر (eGFR) لتشخيص المرض ومراقبته. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري تحسين نسبة السكر في الدم والتحكم في ضغط الدم لإبطاء تقدم DKD.

كيف يمكن إدارتها

يمكن السيطرة على اعتلال الكلية السكري (أو مرض الكلى السكري) عن طريق استهداف صحة القلب والأوعية الدموية ، ومؤشر نسبة السكر في الدم ، وضغط الدم. فيما يلي بعض الخطوات لتقليل خطر الإصابة بمرض الكلى السكري:

السيطرة على مستويات السكر في الدم

يقلل التحكم الجيد في نسبة السكر في الدم بشكل كبير من خطر الإصابة بالبروتين (مستويات عالية بشكل غير طبيعي من البروتين في البول). يجب أن تأكل على فترات منتظمة ، وتجنب تخطي الوجبات ، واختيار الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية.

الحفاظ على وزن صحي

يجب الحفاظ على وزن صحي وممارسة الأنشطة البدنية لتجنب زيادة الوزن.