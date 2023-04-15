محافظ قنا يزور مطرانية الأقباط الأرثوذوكس لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد

وقال محافظ قنا، إن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذي صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية يعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، لافتًا إلى أن هذا الوطن الغالي يحتاج إلى تكاتف جميع أبنائه في سبيل تحقيق التنمية الشاملة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيًا المزيد من المحبة والرخاء والسلام للشعب المصرى، مشيرًا إلى عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين وأقباط، لافتا إلي أن الأعياد تمثل فرصة جديدة لنشر الحب والسلام، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباط بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار والسلام والمحبة دائما وأبدا.

وقدم الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، التهنئة للمطران شاروبيم، ولجميع الاخوة المسيحيين، مؤكدا على علاقات الاخوة التى تجمع بين عنصرى الامة والتى تتجسد دائما فى المواقف الوطنية التى مرت بها مصر عبر العصور ، و ترابط الشعب المصري فى تحقيق التنمية الشاملة تحت قياد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأعرب المطران شاروبيم، عن شكره لمحافظ قنا والوفد المرافق له من القيادات الأمنية والتنفيذية على تهنئتهم، ومشاركتهم الإحتفال بعيد القيامة المجيد، كما أثنى على المجهودات المبذولة للنهوض بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، مؤكدا أن الوحدة الوطنية وروح المحبة والتعاون والترابط التي تجمع أبناء الوطن ستظل الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات لتظل مصر واحة للأمن والأمان ، مشيرا أنه من حسن الطالع أن تجتمع عدة مناسبات دينية في أيام متتالية وهي شهر رمضان المبارك ، و ليلة القدر ، وعيد القيامة المجيد ، و عيد الفطر المبارك ، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا بالخير والأمن والسلام.