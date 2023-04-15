ضمن مبادرة "بداية نجاحك حقق حلمك" .. تدريب وتأهيل 300 شاب وفتاة لسوق العمل بقنا

قنا ـ صابر سعيد

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن وحدة السكان بالمحافظة نجحت في تدريب وتأهيل 300 شاب وفتاه من مراكز " قوص، أبوتشت، الوقف، ضمن مبادرة "بداية نجاحك حقق حلمك" لتأهيل الشباب لسوق العمل، وخلق فرص عمل بقرى حياة كريمة، ضمن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وذلك في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واهتمامة بالقضية السكانية ومدى تأثيرها على التنمية.

وأضاف الداودي، أن المبادرة تنفذها وحدة السكان بديوان عام المحافظة، حيث ستوفر المبادرة برامج تدريبية تهدف إلى نشر ثقافة الإبتكار وريادة الأعمال، و تدريب أصحاب الأعمال لتنمية مشاريعهم، وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالخبرة اللازمة فى مجال عملها، وذلك ضمن خطة التشبيك مع الشركات والبنوك ومؤسسات المجتمع المدنى وعمل مبادرات سريعة لتحقيق التوازن بين النمو والتنمية .

وقال رمضان الصغير، مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، إن المبادرة تستهدف تدريب وتأهيل 5000 شاب وفتاة بمراكز المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة على سوق العمل خلال عام 2023، فضلا عن تمكين الشباب من تحسين أدائهم في السوق من خلال تقديم بعض المزايا لهم من خلال بنك مصر ، تشمل ( بطاقات ميزة مجانا، فتح حساب الشباب مجانا ومزايا متعددة للحساب، فتح محفظة بنك مصر الاكترونية مع إضافة 25 جنيها رصيد افتتاحى أو 20 % كاش باك.