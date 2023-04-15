محافظ بورسعيد: 5 مليارات جنيه تكاليف العلاج والعمليات بمنظومة التأمين الصحى

بورسعيد - محمد عزام

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بمنظومة التأمين الصحي الشامل، قائلا: "منظومة التأمين الصحي الشامل تعد واحدة من أهم المشروعات التي شهدتها محافظة بورسعيد، باعتباره يمس كل مواطن في محافظة بورسعيد بلا استثناء خاصة محدودي الدخل".

وقال محافظ بورسعيد، إنه بالإنابة عن أبناء المحافظة أتقدم بكل التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قراره بإقامة منظومة التأمين الصحي الشامل والبدء من محافظة بورسعيد كأولى المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه يُعد أعظم قرار تم اتخاذه في محافظة بورسعيد، لما كان له من آثار إيجابية في تحسين الرعاية الطبية المقدمة للمواطن وإنهاء قوائم الانتظار، وإجراء العمليات في محافظة بورسعيد بدلاً من السفر للمحافظات الأخرى.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه تم إنفاق أكثر من 5 مليارات جنيه منذ 2019 تكاليف العلاج والعمليات بمنظومة التأمين الصحي الشامل لخدمة 700 ألف مواطن ببورسعيد، موضحاً أن المنظومة وفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة، وحققت تقدم غير مسبوق فى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن ، من خلال تطوير المؤسسات الطبية "مستشفيات ووحدات صحية "، و تدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى ، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية ، وتبادل الخبرات مع عدد من الدول الأجنبية لتطوير وتأهيل الأطقم الطبية.

ولفت إلى أن مؤسسات الدولة مازالت تعمل على استكمال المنظومة الطبية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الطبى، لافتا أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حققت نجاحا كبيرا، تعكسه الأرقام والإحصاءات.